쌍용차, 지난달 8504대 판매…더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 인기

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차가 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 등 상품성 개선 모델의 판매 상승세에 힘입어 지난달 8504대를 판매했다고 1일 밝혔다.

내수 판매는 5724대를 기록했다. 내수 판매는 지난 1월에 이어 5개월 만에 5000대를 넘어서는 등 4월 이후 3개월 연속상승세를 기록하며 전월 대비 15.5% 증가했다.

특히 아직도 4000여대의 미 출고잔량이 남아있는 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 판매량이 전월 대비 25.6% 증가하는 등 지난 4월 출시 이후 3개월 연속 판매가 늘며 내수 상승세를 이끌고 있다.

2780대를 기록한 수출 역시 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸의 판매 상승세에 힙입어 전년 동월 대비 6배 이상 큰 폭으로 증가했다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 쌍용차 "청산가치 9820억원…계속가치보다 높다는 건 오해" 반박쌍용차, '슈퍼서머 페스티벌' 프로모션…최대 300만원 할인 혜택쌍용차, 내일 매각 공고…회생계획안 제출 2개월 연기 close 는 렉스턴 스포츠가 지난 6월 영국 자동차 전문지에서 최고의 픽업에 선정되는 등 호평을 얻고 있는 만큼 영국은 물론 칠레, 호주 등 주요 해외시장 시장으로의 론칭 확대와 함께 적극적인 현지 마케팅을 통해 성장 모멘텀을 이어갈 계획이라고 강조했다.

특히 상품성 개선 모델의 지속적인 출시 외에도 전기차인 코란도 이모션(Korando e-Motion)을 지난달부터 본격 양산하고, 2022년 출시 예정인 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) J100(프로젝트명) 스케치 이미지를 공개하는 등 미래 위한 신차 개발에도 박차를 기하고 있다.

쌍용차 관계자는 “제품 개선 모델들의 호평으로 판매가 회복세를 보이고 있다”며 “자구안 통과로 성공적인 M&A 추진을 위한 동력을 확보하게 된 만큼 정상적인 라인 가동 체계 구축을 통해 글로벌 판매를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

