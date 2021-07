가수 한봄, 이달 초 신곡 '사랑하기 좋은날' 공개

정경천·이건우 등 인기 뮤지션 참여

[아시아경제 최동현 기자] 가수 한봄이 이달 초 신곡 ‘사랑하기 좋은날’을 공개한다.

1일 가요계에 따르면 한봄의 신곡 ‘사랑하기 좋은날’은 유산슬의 ‘합정역 5번출구’를 작곡한 정경천 작곡가를 비롯해 인기 작사가 이건우 등이 참여했다.

정경천 작곡가는 가수 현철의 ‘봉선화 연정’, 이선희의 ‘J에게’, 주현미의 ‘짝사랑’ 등을 만들었다. 50년 동안 5000여곡을 편곡한 베테랑 편곡가이기도 하다.

이건우 작사가는 태진아의 ‘사랑은아무나 하나’, 김연자의 ‘아모르파트’ 등에 참여했다. 이번 앨범에는 ‘코러스의 여왕’으로 불리는 김현아도 참여했다.

한봄이 부른 '사랑하기 좋은날'은 오늘이 사랑하기 좋은날이라는 내용을 담은 사랑 고백 노래다. 한봄 특유의 호소력과 리듬감으로 대중에게 어필 할 전망이다.

한봄은 경남 진주 출신의 11년차 가수다. 기나긴 무명시절 뒤 이름을 알려 이에 공감한 팬들의 많은 지지를 받았으며 홀어머니를 모시는 ‘효녀가수’로도 알려져 있다. '믿고 듣는 한봄'이라는 뜻의 '믿듣봄'이라는 애칭도 있다. SBS에서 방영한 ‘트롯신이 떴다’에서는 여자부 1위, 최종 3위를 차지했다.

