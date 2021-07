[아시아경제 지연진 기자]회계·컨설팅 법인 EY한영은 올해 정기인사를 실시했다고 1일 밝혔다. 이번 인사에서 총 37명이 파트너와 어소시에이트 파트너(Associate Partner)로 승진했다.

박용근 EY한영 대표는 "풍부한 경험과 전문성을 가진 인재 발탁으로 변화하는 사업 환경에서 경쟁력을 높일 것”이라며, ”법인 및 임직원의 성장과 보다 나은 세상을 만드는 법인의 비전에 큰 버팀목이 될 것으로 기대”한다고 전했다.

다음은 EY한영의 2021년 정기 인사 내용.

◇ 부문장

▲감사본부 = 1본부 김지훈, 2본부 조성연

▲전략·재무자문본부 = TCF 한효석, 마켓 민덕기

▲금융사업본부 = 세무 이덕재, 컨설팅 봉선영

▲EY컨설팅 = 딜리버리서비스 정인석

◇파트너 = ▲권범수 ▲김동민 ▲김두현 ▲김정연 ▲복성근 ▲서석준 ▲성동윤 ▲심종헌 ▲양기석 ▲염현경 ▲오동혁 ▲오봉진 ▲오은미 ▲윤정원 ▲이석영 ▲이승형 ▲이정호 ▲이종석 ▲임효선 ▲장선익 ▲정지영 ▲정훈석 ▲최범호

◇어소시에이트 파트너= ▲강진수 ▲김동언 ▲류준혁 ▲문정훈 ▲승재명 ▲안동민 ▲오병길 ▲유재오 ▲이상훈 ▲이영민

▲이종수 ▲전동찬 ▲전상미 ▲정연웅

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr