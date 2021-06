에이스침대, '침대가 왔썸머' 온라인몰 기획전

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 여름을 맞아 취향에 딱 맞는 침대를 구입하고 풍성한 혜택을 누릴 수 있는 '침대가 왔썸머' 온라인몰 기획전을 실시한다.

1일부터 다음달 31일까지 두 달간 진행되는 이번 온라인몰의 프로모션은 에이스침대의 침대 10종을 대상으로 다양한 혜택과 함께 제품을 구입할 수 있는 기회를 제공한다.

최근 출시된 신제품 심플하고 간결한 디자인의 오마죠(OMAGGIO)와 △헤드보드에 제공되는 USB 포트와 수납공간이 돋보이는 틴스터(TEENSTER) 침대를 온라인몰에서 구매하는 고객에게는 2만원 상당의 백화점 상품권과 차렵이불 세트를 증정한다.

또 넉넉한 수납공간으로 공간 활용력을 높인 수납형 침대 △헤드보드에 개폐형 수납공간이 특징인 BMA1119와 △부드러운 가죽 질감과 우드 컬러가 조화를 이루는 BRA1441 침대 2종 중 1인용 사이즈 구매 시 2만원 상당의 백화점 상품권을 증정한다.

에이스침대의 베스트 4종 침대 △오크 톤과 화이트 컬러의 조화가 매력적인 BMA1086 △패밀리형으로 다양하게 사용할 수 있는 저상형 침대 BMA1150 △신혼부부들의 베스트셀러 침대 BRA1439 구매 시에도 풍성한 혜택을 제공한다. 1인용 사이즈 구매 시 2만원 상당의 백화점 상품권을 증정하며 2인용 사이즈 구매시 매트리스 등급에 따라 베개 속통 또는 차렵이불 세트를 사은품으로 제공한다.

침실을 고급 호텔 분위기로 연출할 수 있는 호텔형 침대 △호텔 스위트룸을 연상시키는 감각적인 디자인의 침대 BMA1148 △좌우 변경이 가능한 헤드보드와 선반으로 실용성까지 더한 모듈형 침대 BMA1162 구매 시 매트리스 등급에 따라 베게 속통 또는 차렵이불 세트 사은품을 제공한다.

에이스침대 관계자는 "여름을 맞아 새로운 분위기로 침실을 꾸미려는 고객을 위해 오직 온라인에서만 누릴 수 있는 특별 기획전을 준비했다"면서 "이번 기회를 통해 풍성한 혜택과 함께 자신의 취향에 딱 맞는 제품으로 멋스러운 침실 인테리어를 완성할 수 있기를 바란다"고 전했다.

