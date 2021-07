이철희, 최재형에 작심비판…"개인 정치적 목표 위해 사퇴"

[아시아경제 이지은 기자] 이철희 청와대 정무수석이 최근 사퇴한 최재형 전 감사원장에 대해 "대통령이 철저히 중립·독립을 보장해 줬는데 개인의 정치적 목표를 위해 사퇴한다"며 아쉬움을 표했다. 최근 대선 행보를 밝힌 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 "이미 대선에 출마하신 분"이라며 말을 아꼈다.

이 수석은 1일 YTN라디오 ‘황보선의 출발 새아침’ 인터뷰에서 최 전 원장의 행보에 대해 "다음에 오는 사람(감사원장)도 이 자리로 뭔가 하려고 도모하지 않겠나 걱정된다"며 "좋지 않은 선례를 남겼다"고 비판했다. 이 수석은 "제가 아는 한 대통령이 이러쿵 저러쿵 언급하신 것 없이 중립성과 독립성을 보장해줬는데, 개인의 정치적 목표를 위해 사퇴하는 거라 아쉽다"고 말했다.

윤 전 총장의 대선 선언 기자회견에 대해서는 "제가 평가하면 또 논란이 생길수 있다"며 "이미 대선에 출마하신 분이고, 청와대에서 대통령 곁에 있는 사람이 이러쿵 저러쿵 하는 건 아닌 것 같다"며 말을 아꼈다.

