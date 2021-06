[아시아경제 박형수 기자] 한국기업평가가 30일 현대엘리베이터 무보증사채 신용등급을 존 A0(긍정적)에서 A+(안정적)으로 상향 조정했다.

한기평은 글로벌 경기 침체에도 현대엘리베이터가 안정적인 영업실적을 낸 점과 상하이 공장 준공, 충주공장 이전에도 재무구조가 개선된 점 등을 고려해 등급을 산정했다.

업계 평균을 웃도는 원가 구조와 고정 거래처를 기반으로 사업 경쟁력을 갖췄다는 점도 긍정적인 요인으로 꼽았다.

한기평은 현대엘리베이터가 무차입 경영 기조를 유지할 것으로 내다봤다. 국내 주거용 건설 수주 증가 추세 등을 고려할 때 양호한 영업현금흐름이 창출될 것이라고 분석했다.

