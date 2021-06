"소련군은 조선해방 축하, 미군은 남한 점령군" 고교생에 김원웅 광복회장 발언 또 논란

[아시아경제 박현주 기자] 김원웅 광복회장이 고등학생들에게 "해방 이후에 들어온 소련군은 해방군, 미군은 점령군이었다"는 취지로 발언해 진위여부를 두고 논란이 일고 있다.

김 회장은 지난달 21일 경기도교육청이 추진하는 '친일 잔재 청산 프로젝트' 활동에 참여한 경기 양주백석고 학생들에게 13분 분량의 영상 메시지를 전했다.

김 회장은 영상을 통해 "한반도가 남북으로 갈려서 북한은 소련군이 들어오고 남한은 미군이 들어왔다"면서 미군과 소련군이 상반된 모습을 보였다고 주장했다.

그는 "소련군은 들어와서 곳곳에 포고문을 붙였다. '조선인이 독립과 자유를 되찾은 것을 참 축하드린다', '조선인의 운명은 향후 조선인들이 하기에 달렸다', '조선 해방 만세' 이렇게 포고문이 돼 있었다"며 "그런데 비슷한 시점에 미군이 남한을 점령했다. 맥아더 장군이 남한을 점령하면서 이렇게 썼다. '우리는 해방군이 아니라 점령군이다', '앞으로 조선인들은 내 말을 잘 들어야 된다', '내 말을 안 들을 경우에는 군법회의에 회부해서 처벌하겠다, '그리고 모든 공용어는 영어다'. 이런 포고문을 곳곳에 붙였다"고 설명했다.

이날 김 회장은 과거 미 군정이 국방성에 '남한을 식민지로 써야 한다'는 비밀 보고서를 올렸다고 주장하기도 했다. 김 회장은 "국회에서 통일외교통상위원장을 지내면서 대외적으로 공개되지 않은 보고서를 많이 접할 기회가 있었다"며 "(내가 본) 보고서의 핵심은 이렇다. '남한을 일본에 이어서 미국의 실질적인 식민지로 써야겠다. 겉으로는 독립시키고 실제로는 미국의 식민지로 써야겠다'(는 내용이었다)"고 말했다.

이어 미 군정이 일본 정치인들과 남한 통치를 두고 상의를 했다고도 주장했다. 김 회장은 "(미 군정이 일본 정치인들에게) '당신들은 조선을 30여년간 지배했지 않나. 조선을 지배한 노하우를 가르쳐달라'(고 요청했다)"며 "그러자 일본 정치인들이 '조선은 걱정말라. 우리가 양성해온 친일파들이 있다. 그 친일파들은 일본 사람들보다 조선인들을 훨씬 더 능란하게 다룬다'(고 답했다)"고 발언했다.

