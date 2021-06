윤영덕 의원, 행안부 특교세 10억원 확보

현안사업 탄력

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 윤영덕 국회의원(더불어민주당·광주 동남갑)은 광주광역시 동남갑 지역 행정안전부 특별교부세 10억원을 확보했다고 30일 밝혔다.

확정된 특교세는 ▲남구 반다비 체육센터 건립 7억원 ▲유안근린공원 봉선로 완화차로 설치 공사 3억원 등이다.

남구 월산동에 건립되는 반다비 체육센터는 광주 최초로 들어서는 장애인 생활밀착형 국민체육센터로 2022년 완공할 예정이다.

남구 반다비 체육센터는 수영장을 비롯해 체력단련실, 다목적체육관, 옥상정원 등 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 스포츠와 다양한 문화생활을 즐길 수 있는 문화공간으로 거듭날 전망이다.

유안근린공원과 접한 봉선로 도로 및 보도 확장 예산도 확정됐다. 봉선2동 행정복지센터 신축에 따른 교통난 해소와 더불어 주민들의 안전도 확보할 전망이다.

윤 의원은 “이번 행정안전부 특별교부세 확정으로 남구 지역 현안 사업 추진에 탄력을 받게 됐다”며 “앞으로도 남구 주민의 안전한고 쾌적한 환경 조성을 위한 현안 해결을 위해 노력하겠다”고 말했다.

