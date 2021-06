◇소방정 승진

▶경기도소방학교 교육기획과장 조창근 ▶양평소방서장 고영주 ▶여주소방서장 나성수 ▶북부소방재난본부 대응과장 이재일

◇소방정 전보

▶수원남부소방서장 정훈영 ▶과천소방서장 박정훈 ▶광명소방서장 최준 ▶북부소방재난본부 예방과장 김전수 ▶의정부소방서장 김윤호 ▶구리소방서장 박철수 ▶연천소방서장 이선영

