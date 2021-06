하늘에는 드론·헬기, 땅에는 암행순찰차…경찰 '고속도로 교통법규 위반' 집중단속

7월 한 달간 주요 고속도로에서

화물차 불법운행 단속도

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 고속도로 교통 사망자 감소를 위해 7월 한 달간 고속도로 법규 위반 집중단속을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 단속에는 하루 평균 경찰관 571명과 280대의 단속 장비가 동원된다. 경찰은 교통사고 다발구간 등에 집중 배치해 과속, 난폭·보복 운전, 음주운전, 갓길통행, 버스전용차로 위반 등 주요 사고유발 행위를 단속할 방침이다. 특히 교통단속용 드론 7대와 경찰 헬기 11대, 암행순찰차 32대를 투입해 하늘과 땅에서 '매의 눈'으로 살펴본다.

아울러 교통 사망사고 치사율·점유율이 높은 화물차량의 차로위반, 안전거리 미확보, 대열운행 등 법규 위반 행위에 대해 엄정 단속하고 운전자의 법규 준수를 유도할 예정이다.

경찰은 집중단속과 함께 졸음운전 취약시간대인 오후 1시~3시에 알람 순찰·시설 개선 등도 병행한다. 경찰 헬기에 장착돼 있는 방송기기를 활용해 교통사고 발생 현장 후방관리 등 2차 사고 예방을 유도하고, 터널에는 졸음 알리미(274개)를 설치한다. 또 졸음운전 취약 구간에 이동식 도로전광판(VMS) 150대를 운용해 안내문자를 표출하고, '졸음운전 위험구간 내비음성 알림 서비스'도 제공한다.

화물차 휴게공간 확보를 위해 졸음쉼터 및 휴게소 내 주차면 확대도 추진한다. 화물차가 모이는 휴게소·요금소(톨게이트)에서는 한국도로공사·교통안전공단 등과 함께 화물차 안전기준 미흡 차량 및 적재 불량 차량에 대해 불시 합동 점검·단속을 하고, 비접촉 감지기를 활용하여 주·야간 시간대 게릴라식 음주단속을 지속 실시한다.

경찰 관계자는 "7월부터 여름휴가 등으로 고속도로 교통량이 더욱 늘어날 것으로 예상된다"며 "고속도로를 이용하는 운전자들은 교통법규를 준수해 안전하게 운전해달라"고 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr