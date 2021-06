곽상도 "문준용, 관심 즐기고 있지 않나…회의록 유출한 적 없어"

[아시아경제 김초영 기자] 곽상도 국민의힘 의원은 29일 자신이 문재인 대통령의 아들 문준용 씨의 국가지원금 심사 회의록을 유출했다는 의혹에 대해 "공개했을 뿐 유출한 바 없다"고 해명했다.

곽 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "본 의원은 한국문화예술위원회 등으로부터 지원금 관련 자료를 제출받아 언론에 공개했다"며 이같이 말했다.

회의록 유출 논란은 문 씨와 배현진 국민의힘 최고위원의 '특혜' 공방에서 비롯됐다. 앞서 문 씨는 지원금 심사 면접 당시 자신의 이름을 밝혔다는 점이 부적절했다는 지적이 나오자 한 언론 인터뷰에서 "뭐가 잘못인지 모르겠다"며 "녹취록을 보니 당시 직원이 '참석자 소개 부탁드립니다'라고 먼저 요청했다"고 설명했다.

이에 배 최고위원은 "녹취록을 봤다고 당당히 말하는 것 자체가 특혜"라며 "정부 대외비 문서인 심사 관련 녹취록의 정체와 입수 경위를 밝혀야 한다"고 공세를 폈다. 그러자 문 씨는 "여기서 말하는 녹취록이란 회의록"이라며 "곽 의원이 이미 언론에 유출한 것"이라고 반박했다.

실제 곽 의원은 최근 공모전 면접 심사 당시 문 씨의 발언이 담긴 회의록과 심사 채점표 등을 입수해 월간조선에 공개한 바 있다.

이에 곽 의원은 "국회의원의 자료공개는 국민의 알권리를 위해 필요하다"며 "대통령 아들이 정부예산 사업에 어떻게 응모해서 어떤 평가를 받아 예산 지원을 받았는지도 검증되어야 하기 때문"이라고 설명했다.

그는 "대통령 가족과 문재인 정부의 주요 인사에 대한 정보공개로 항의받은 것이 이번이 처음도 아니"라며 2019년 이낙연 전 더불어민주당 대표의 동생이 취업제한 명령을 어긴 사실을 공개했다가 한 시민단체로부터 고발당했지만 무혐의 처분을 받았다고도 했다.

곽 의원은 "이렇게 야당 의원 입에 재갈을 물려도 나는 굴하지 않을 것"이라며 "준용 씨도 대통령 가족으로서 관심받고 즐기고 있지 않나. 이 또한 즐기는 과정 중 하나라고 생각하길 바란다"고 덧붙였다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr