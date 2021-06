유나이티드항공 신형기 역대 최대 발주...코로나 회복 신호탄

[아시아경제 조유진 기자] 미국 주요 항공사인 유나이티드항공이 신형기를 역대 최대 규모로 발주한다. 코로나19 사태의 직격탄을 입은 미 항공업계가 부진의 늪에서 빠져나오고 있다는 신호탄으로 해석된다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 유나이티드항공은 보잉 737맥스10 200대와 에어버스 SE A321네오 70대 등 270대의 최신 여객기를 발주 예정이라고 밝혔다. 이는 유나이티드항공 사상 최대 주문량이자, 2011년 아메리칸항공이 총 460대의 항공기를 발주한 이래 미 항공업계 최대 규모다.

앞서 발주한 물량까지 더해 신규 항공기 중 300대는 기존 퇴역 항공기를 대체하고, 나머지 200대는 새롭게 추가될 예정이다. 이로써 유나이티드항공의 보유 기재는 총 800여대로 늘어나게 된다.

유나이티드항공은 늘어나는 기재를 신규 노선 개설 대신 공급 좌석수를 늘리는데 집중할 계획이다. 이번 신형기 도입을 통해 국내선 운항 편수 당 공급 좌석 수가 약 30%, 일등석 등 프리미엄 좌석 수는 약 75% 이상 늘어날 것으로 보인다.

신규 발주와 함께 고용도 재개한다. 회사 측은 오는 2026년까지 2만5000명을 신규 채용한다는 계획이다. 지난해 비상경영의 일환으로 인력을 6만8000명 수준으로 줄인 바 있다. 신규 채용 인력은 현재 인력의 36%가 넘는 규모다.

저널은 이 같은 신규 발주와 인력 채용이 코로나19 기간 가장 보수적으로 운영됐던 항공사의 가장 강한 베팅이라고 평가했다. 유나이티드항공은 코로나19 여파로 여객 수송 실적이 급감하면서 지난해 70억달러 이상의 손실을 입었다. 실적과 재무 악화로 고강도 비상경영을 펼쳐온 유나이티드항공은 비용 절감을 위해 비행 편수 감소로 운항을 중단한 항공기들은 공항 주기장 대신 사막에 보관하기도 했다.

유나이티드항공은 백신 접종 확대에 따른 여객 수요 회복으로 내달이면 흑자 전환할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 스콧 커비 유나이티드항공 최고경영자(CEO)는 "매주 상황을 지켜보면서 비즈니스 여행과 국제선 여행이 궁극적으로 돌아올 것이라는 점을 더 확신하고 있다"고 말했다. 커비 CEO는 출장과 국제여행 수요는 아직 정체 상태이나 국내 여행 수요는 거의 회복된 상태로 평가하고 있다.

