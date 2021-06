디지탈옵틱, 380억원 규모 전환사채 소각… “재무 건전성 확보”

[아시아경제 장효원 기자] 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 6,890 전일대비 90 등락률 +1.32% 거래량 72,643 전일가 6,800 2021.06.30 09:23 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]디지탈옵틱, 노블바이오 판권 가치 ‘뻥튀기’ 평가 의혹②[기로의 상장사]디지탈옵틱, 3년간 7200억 보장?…1분기도 ‘적자’ 행진①디지탈옵틱, 손영균 대표 사임 close 이 전환사채 취득 후 전액 소각을 통해 재무 안전성 강화 및 주주가치 제고에 나선다.

은 제25회차 발행한 380억원 규모 전환사채를 만기 전 취득했다고 30일 밝혔다. 회수한 전환사채는 전량 소각할 예정이다.

은 이번 전환사채 소각을 통해 향후 시장에서 주식으로 전환될 수 있는 잠재적 물량을 해소해 주주이익을 극대화한다는 방침이다.

최근 전세계적으로 코로나19 델타 변이 바이러스가 확산되고 있어 디지탈옵틱은 코로나19 수송키트 수요가 증가할 것이라고 설명했다. 또한 노블바이오의 프라이머 이슈가 해결됨에 따라 디지탈옵틱은 하반기 매출이 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다.

아울러 디지탈옵틱은 노블바이오와 함께 하반기에 신규 아이템 개발 등 신사업을 모색하고 있다고 밝혔다. 적극적인 M&A, MOU 체결 등을 통해 바이오 분야 사업 다각화를 추진 중이다.

회사 관계자는 "노블바이오가 디지탈옵틱의 최대주주인 만큼 주주가치 제고를 위해 상호 합의하에 전세계 총판권 계약은 해지했지만 노블바이오와 코로나19 검체 채취용 스왑을 포함한 수송키트 판매 및 바이오 사업 다각화를 위한 협력관계는 유지할 것"이라며 "디지탈옵틱은 이번 전환사채 소각을 통해 부채비율이 감소하고, 재무구조가 안정화될 것"이라고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr