"'도리도리, 깜빡깜빡' 본인 말 스스로 모르는 듯"…與, 고개 젓는 尹조롱

[아시아경제 강주희 기자] 여권에서 윤석열 전 검찰총장의 고개 젓는 버릇을 두고 조롱 섞인 비판이 이어지고 있다.

윤 전 총장은 29일 대선 출마를 공식 선언하며 고개를 좌우로 여러 차례 젓는 모습을 보였는데, 이런 모습이 어색하고 불안해 보였다는 지적이다.

최민희 전 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 "도리도리, 깜빡깜빡…. 대선 도전 보다 마음 안정이 먼저"라며 "보기가 불안하다"고 혹평했다.

최강욱 열린민주당 대표는 "본인도 무슨 말인지 몰라 연신 고개를 젓는 듯"이란 문구가 적힌 사진을 페이스북에 게시했다. 이름을 거론하진 않았지만, 윤 전 총장 대선 출마 선언 후 올라온 게시물로 이날 기자회견에 대한 비판으로 해석됐다.

김진애 전 열린민주당 의원도 "윤석열 대선 출마 첫 기자회견 촌평: '윤 도리도리'"라며 "즉문즉답은커녕, 두루뭉술, 개념 어휘에 대해 몰이해, 정책 제시 전무, 답변 회피. 뒤로 갈수록 붉어지는 얼굴, 튀어나오는 '으-어-마 화법', 빨라지는 눈 깜빡깜빡"이라고 지적했다.

반면, 야당은 윤 전 총장 기자회견에 대해 "훌륭한 연설"이라고 호평했다. 이준석 국민의힘 대표는 "젊은 세대가 배척하는 애매모호한 화법이 아니라 직설적이고 구체적인 화법이 인상적이었다"며 "정권교체를 바라는 다수 국민들과 생각이 크게 다르지 않음을 확인했다"고 밝혔다.

일부 누리꾼들도 "기껏 한다는 비판이 도리도리냐", "트집 잡을 게 없어서 고개 젓는 습관으로 지적이다", "내용은 반박할 게 없나 보다" 등의 반응을 보였다.

