[인사] 전남소방본부

◇승진

▶소방정 ▲소방교육과장 서승호 ▲119종합상황실장 김광선 ▲119특수구조단장 문삼호

▶소방령 ▲소방행정과 김완주 ▲소방교육과 주원영 ▲119종합상황실 이민석 ▲119특수구조단 이영술 ▲여수소방서 대응구조과장 이종석 ▲담양소방서 현장지휘단장 주영철 ▲보성소방서 현장지휘단장 류금주 ▲영암소방서 현장지휘단장 김재수 ▲강진소방서 현장지휘단장 박광재 ▲무안소방서 대응구조과장 정용승 ▲함평소방서 현장지휘단장 이현복 ▲장성소방서 대응구조과장 정형중 ▲장성소방서 현장지휘단장 김인호 ▲완도소방서 현장지휘단장 이유묵

◇전보

▶소방정 ▲목포소방서장 박원국 ▲영암소방서장 박학순 ▲무안소방서장 박의승

▶소방령 ▲소방행정과 조양현 ▲소방행정과 최진석 ▲구조구급과 한만조 ▲119종합상황실 강영구 ▲119특수구조단 신화철 ▲119특수구조단 최종수 ▲담양소방서 소방행정과장 한상수 ▲영광소방서 대응구조과장 조동욱 ▲함평소방서 소방행정과장 조화원 ▲함평소방서 예방안전과장 최재선 ▲장성소방서 소방행정과장 김승관

