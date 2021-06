[동정] 여성연합, 호국보훈의 달 맞아 전국서 봉사활동

[아시아경제 김소영 기자] 세계평화여성연합 서울·인천지구는 호국보훈의 달을 맞아 지난 28일 국립서울현충원을 비롯해 6·25전쟁 참전기념비, 어린이대공원 6·25전쟁 동상, 인천자유공원 등 16곳에서 총 200여명의 회원들이 참석해 묘비닦기와 묘역정화 등 봉사활동을 진행했다.

순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리기 위해 '당신의 희생과 헌신, 세계평화여성연합이 기억하겠습니다'라는 주제로 열린 이번 봉사활동은 서울과 인천을 비롯해 전국 147개 지역에서 동시에 진행했으며, 900여명의 회원들이 참석했다.

문훈숙 여성연합 세계회장은 "현재 대한민국은 과거에는 상상도 할 수 없을 정도로 선진국으로 발전했고, 문화·IT 등 여러 면에서 세계를 이끌어나가는 일류 국가가 됐다"며 "순국선열과 호국영령들의 희생이 없었다면 결코 지금의 환경을 우리가 누릴 수 없었을 것"이라고 말했다.

문 회장은 이어 "전국의 여성연합 회원들이 같은 날, 같은 시간에 선열들의 얼이 담겨있는 장소에서 봉사활동을 펼침으로써 그분들에게 감사와 존경을 바치고, 그분들의 희생이 헛되지 않도록 하겠다"면서 "봉사활동을 통해 한반도 평화통일과 세계평화를 이루고자 결의를 다지는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

여성연합은 이번 봉사활동에 이어 한반도 평화통일을 위해 DMZ의 활용에 대해 논의하는 'DMZ Peace Zone 심포지엄'을 전국적으로 진행할 계획이다.

