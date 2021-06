서울경찰청, 드론 이용 테러 대비 교육·합동훈련 진행

[아시아경제 이정윤 기자] 드론 등을 이용한 새로운 유형의 테러에 대비하기 위한 교육과 합동훈련이 29일 진행됐다.

서울경찰청은 이날 서울 송파구 잠실종합운동장에서 수도방위사령부·소방당국·한세대학교 등 민관군 6개 기관이 참여하는 '드론 테러 대응역량 강화를 위한 현장지휘관 교육 및 유관기관 합동훈련'을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사는 오전 11시부터 오후 3시까지 진행된다.

이번 행사에서는 테러나 재난 등 위기상황 발생 시 초동조치를 하는 경찰서 경비과장들을 대상으로 드론에 대한 전문 교육을 실시한다. 또 실제 드론 테러 상황을 가정한 합동훈련을 전개해 관계기간 사이의 유기적인 협조체계를 구축하고 상호 우호 증진도 도모한다.

서울청은 교육과 합동훈련에서 논의된 사항을 치안 정책에 적극 반영하고 관계기간과의 긴밀한 협조체제를 유지해 테러 등 각종 범죄정보를 상호 공유할 예정이다. 또 테러 등 위기상황이 발생하면 공동으로 적극 대응하겠다는 방침이다.

장하연 서울청장은 "국제적으로 드론등을 활용한 신유형 테러 사건의 발생에 따라 수도 서울의 안전을 확보하기 위해 만반의 준비태세를 갖추고 긴밀히 협력하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr