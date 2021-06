한솔제지, 이디야커피에 '테라바스' 공급

[아시아경제 김종화 기자] 한솔제지가 국내 대표 커피 브랜드 이디야커피에 친환경 종이 용기 제품인 테라바스를 제공하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

서울 강남구 이디야커피 본사에서 진행된 이번 협약식에는 한철규 한솔제지 대표이사와 문창기 이디야커피 회장(ESG위원장) 등이 참석했으며, 이번 협약을 통해 한솔제지는 PE Free 친환경 '테라바스' 종이컵 및 친환경 종이포장재 ‘프로테고’ 커피 파우치를 이디야커피에 공급하게 된다.

또 ▲이디야커피 매장 내 종이물티슈와 같은 일회용품의 친환경 제품 전환 ▲친환경 제품 적용 확대 및 공동 개발 ▲일회용 제품의 재활용 방안 검토 등 양사의 친환경 사업을 위한 협력을 강화하기로 했다.

테라바스는 플라스틱 계열의 PE 코팅 대신, 한솔제지가 자체 개발한 수용성 코팅액을 사용하여 재활용이 용이한 것이 특징이다. 미국 식품의약품안전처(FDA), 독일 연방위해평가원(BfR), 건설생활환경시험연구원(KCL) 인증 및 환경부 주관 친환경표지인증(EL606)을 획득하며 식품 용기로서의 안정성과 친환경성을 모두 검증 받았다.

테라바스 종이컵은 오는 7월부터 이디야커피 직영점에 도입될 예정이며, 점차 적용 매장을 확대할 계획이다.

이번 협약은 국내 최초로 제지 기업과 커피 전문 브랜드가 친환경을 위해 손을 맞잡았다는 점에서 큰 의미가 있다. 한솔제지는 독보적 기술력을 바탕으로 친환경 소재 및 제품 개발에 매진하고 있으며, 이디야커피는 일회용품 사용 절감 캠페인 'BLUE ON EDIYA'를 진행하는 등 양사 모두 친환경 제품에 대한 소비자 니즈를 반영하고 ESG 경영을 강화하고 있다는 것이 한솔제지 측의 설명이다.

문창기 이디야커피 ESG위원장은 "한솔제지와 이번 협약을 통해 대한민국 커피업계뿐만 아니라 식품업계 전체에 환경을 위한 활동이 보다 많아지길 바란다"면서 "이디야커피는 상생 가치 실현은 물론 환경 가치 실현 역시 선도하는 기업이 되겠다"고 말했다.

한철규 한솔제지 대표이사는 "국내외 유수 기업들이 플라스틱 소재의 대안으로 재활용성과 생분해성이 우수한 종이 소재를 선택하고 있다"면서 "친환경 소재 개발에 집중하는 것은 물론 앞으로도 지속적인 R&D 투자 확대를 통해 다양한 분야에 적용 가능한 친환경 소재와 제품을 선보일 것"이라고 밝혔다.

한편 테라바스는 지난 5월 배달의민족 식자재 쇼핑몰 '배민상회'에서 판매를 개시한 후 큰 호응을 얻고 있으며, '제15회 대한민국 패키징 대전'에서 한국생산기술연구원장상을 수상하는 등 경쟁력과 기술력을 인정받기도 했다.

