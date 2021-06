우리은행, 비대면 개인사업자 신용평가모형 도입

BC카드사 가맹점 정보 활용

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 다음 달 1일부터 대안정보를 활용한 비대면 신용평가모형을 개인사업자까지 확대 적용한다고 29일 밝혔다.

대안정보는 금융정보가 부족한 고객의 정교한 평가를 위해 기존 금융정보를 보완할 수 있는 통신정보, 유통정보, 가맹점 정보 등을 뜻한다.

우리은행은 은행권 최초로 BC카드사 가맹점 정보를 머신러닝을 통해 신용평가에 반영한 ‘비대면 개인사업자 신용평가모형’을 신규 도입했다. 매출 정보가 좋음에도 불구하고 업력이 짧거나 금융회사 거래가 없어서 은행권 대출이 어려웠던 우량 개인사업자에 대한 기업자금 공급이 가능해질 것으로 기대된다.

판매 중인 개인사업자 전용 비대면 대출상품인 ‘우리 오! 클릭대출’, ‘우리 사장님 이편한 통장대출’, ‘우리 캐시노트 플랫폼 전용대출’은 물론 하반기에 네이버파이낸셜과 함께 출시 예정인 제휴 대출상품에도 BC카드사 가맹점 정보를 반영한 ‘비대면 개인사업자 신용평가모형’을 활용할 예정이다.

우리은행 관계자는 “비대면 신용평가모형 업그레이드로 정교한 신용평가를 통한 리스크 관리는 물론 비대면 이용고객 대상을 확대해 고객 편의성도 증대될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

