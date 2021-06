"악성고객 막고, 별점 악용 방지"…위메프오 '안심장사 프로젝트' 실시

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 위메프오가 블랙컨슈머(악성소비자) 근절 등 입점 업체를 위한 '안심 장사 프로젝트'를 시작한다고 29일 밝혔다. 최근 자영업자, 소상공인 보호에 대한 플랫폼의 역할론이 대두되면서 입점 업주의 권리 강화에 나선 것이다.

먼저 블랙컨슈머로부터 음식점주를 보호하기 위한 가이드라인을 마련했다. 이물질·오배달 신고, 만나서 결제 선택 후 연락 두절 등을 악의적으로 이용하는 이용자는 사실관계를 명확히 확인 후 악성 컴플레인으로 판명 시 서비스를 이용하지 못하도록 막는 기준을 세웠다.

특히 이물질 신고는 식품의약품안전처가 운영하는 '식품안전나라'의 검증을 받는 프로세스로, 입점 업주들이 블랙컨슈머의 악의적인 공격을 방어할 수 있도록 한다.

별점·리뷰 제도가 악용되는 것을 방지하기 위한 '클린 리뷰' 정책도 시행한다. 욕설, 악의적 비방글 등에 대한 즉각적인 조치를 위해 위메프오 자체 모니터링을 강화하고 사장님 신고 제도를 운영한다. 신고 접수나 모니터링에 의해 악성 리뷰로 판명 시 위메프오가 직접 삭제 처리한다.

중개수수료 0%(주당 8000원 서버비만 부담) 정책도 이어가기로 했다. 수수료 인상에 대한 업주의 불안감을 해소하기 위한 조치다. 광고비, 입점비 등도 기존대로 부과하지 않는다. 여기에 지난 3월 도입한 '단골 케어 기능'을 계속 무료 운영, 점포 상황에 맞춰 자유롭게 쿠폰 발행, 서비스 제공 등 고객관리를 할 수 있도록 돕는다.

최근 위메프오는 ▲전통시장 사장님 지원(전통시장 배달 서비스 론칭) ▲친환경 캠페인(픽업 주문 시 내 그릇 사용 유도) 등 다양한 정책을 잇따라 선보이고 있다.

하재욱 위메프오 대표는 "외식업 사장님과 이용자 모두가 안심하고 즐겁게 이용할 수 있는 플랫폼 환경을 조성하기 위해 플랫폼 기업으로서 책임을 다 하겠다"고 말했다.

