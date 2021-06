신세계 아카데미, 홈캉스족 위한 온라인 강좌 도입

직장인 겨냥 재테크부터 반려견 강좌까지…인기 강좌 온라인으로

올 하반기까지 온라인 강좌 100여개 이상 소개 예정

[아시아경제 김유리 기자] 신세계 아카데미가 홈캉스·호캉스족을 겨냥한 온라인 강좌를 선보인다.

신세계백화점 문화센터인 신세계 아카데미는 코로나19 속 안전하게 휴가를 즐기고자 하는 고객들을 위해 재테크·홈쿡 등 생활 정보와 성장 마사지 등 아이와 함께할 수 있는 콘텐츠를 7월 말 줌 라이브를 통해 제공한다고 29일 밝혔다.

2030 직장인들을 겨냥한 재테크 강좌, 쿠킹·미술 등 가족 단위 고객을 겨냥한 수업 등 총 10개 강좌를 준비했다. 실제 수강생들이 즐겨 찾는 강의를 집에서 들을 수 있다.

신세계 아카데미는 "재테크 강좌의 경우 결혼이나 가계 부양, 자녀 교육 등을 목적으로 30대 고객 사이에서 꾸준히 인기를 끌고 있다"며 "매 학기마다 관련 강좌 수를 꾸준히 확대하고 있고, 올 여름학기에도 지난 봄학기 대비 재테크 강좌를 24% 늘려 선보였다"고 설명했다. 코로나19가 장기화 되며 집에서 할 수 있는 안전한 취미 생활을 찾는 수강생이 많아지면서 홈술·와인·미술 등 수업도 인기라는 설명이다.

신세계는 이번 온라인 수업을 통해 그 동안 백화점에서 진행하기 어려웠던 다양한 라이프 스타일 강좌도 새롭게 선보인다. '우리 강아지가 보내는 시그널'은 반려견과 함께 참여하는 수업으로 반려견에 대한 고객들의 관심을 반영해 신설한 강좌다. 그 동안 강좌 개설 요청은 많았지만 백화점과 아카데미 내 반려견 동행이 어려워 실제 강좌 개강까지는 이뤄지지 못했다.

3~10개월 유아를 대상으로 한 '성장 마사지&요가', 유아 음악 놀이 수업인 '헬로뮤직투게더' 등 코로나19로 개설이 어려웠던 강좌도 안전한 집에서 아이와 함께 참석할 수 있도록 준비했다. 신세계는 올 하반기까지 반려견·유아동 동반 강좌와 같이 공간 제약이나 안전 등을 이유로 그 동안 진행하지 못했던 강좌를 추가 신설해 다양한 수요를 반영한다는 계획이다.

또 인기 유튜버인 이현정 강사의 '한눈에 시작하는 부동산 경매', 와인 소믈리에가 진행하는 '레드와인의 시작 카베르네소비뇽' 등 오프라인 인기 강좌도 온라인으로 만나볼 수 있다.

권영규 신세계백화점 문화담당 상무는 "홈캉스·호캉스 트렌드에 맞춰 인기 강좌를 온라인으로도 선보이게 됐다"며 "고객들의 수요를 반영한 양질의 콘텐츠를 통해 라이프 스타일을 선도할 것"이라고 말했다.

한편 신세계 아카데미에서 기획한 이번 온라인 강좌는 줌 라이브로 진행되며 강좌 신청은 7월1일부터 신세계백화점 12개 점포와 스타필드 고양의 아카데미 접수 데스크 및 인터넷 홈페이지·신세계백화점 모바일 애플리케이션을 통해 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr