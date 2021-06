추미애 "페미니즘 반대…꽃 대접 바라면 장식"

[아시아경제 유현석 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관은 28일 "여성이라고 꽃처럼 대접받기 원한다면 항상 여자는 장식일 수밖에 없다"며 "페미니즘에 반대한다"고 밝혔다.

그는 이날 유튜브 '시사타파TV'에서 "판사가 됐을 때 여자 수가 적어 여자라고 꾀를 부리면 여자 판사에 대한 평가가 내려갈 것 같아 최선을 다하고 싶었는데 정치도 마찬가지였다"며 이같이 말했다.

추미애 전 장관은 "내가 개척해나가야지만 여성도 남성과 똑같다는 인식이 생기고 기회가 똑같아질 것"이라며 "기회의 공정을 원한 것이지 특혜를 원한 게 아니었고, 그렇게 정치를 개척해왔다"고 설명했다.

그는 "여성이 여성의 권리를 자꾸 보호한다고 하는 것이 아니라, 남성이 불편해하니 남녀 똑같이 하자고 해주는 게 더 바람직하다"며 "그래서 굳이 '페미'(니즘)가 필요없는 세상이 돼야한다"고 강조했다.

한편 추 전 장관의 발언에 대해 강민진 청년정의당 대표는 페이스북을 통해 "페미니즘에 대한 지독한 곡해"라며 "일각의 표를 쉽게 얻고자 한 의도"라고 비판했다.

그는 "페미니즘은 여성을 꽃처럼 대접하라는 사상이 아니라, 여성을 사람으로 대접하라는 사상"이라며 "기회 공정을 위한 구조적 변화 요구이지, 특혜를 달라는 목소리가 아니다"라고 지적했다.

