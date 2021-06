◇치안정감 승진 ▲최관호 경찰청 기획조정관 ▲이규문 서울경찰청 수사차장 ▲이철구 충남경찰청장 ▲진교훈 전북경찰청장

◇치안감 승진 ▲김광호 경찰청 대변인 ▲우철문 경찰청(자치경찰협력정책관) ▲김학관 경찰청(국정상황실) ▲이상률 경찰청(치안정책관) ▲박성주 서울경찰청 수사부장 ▲이명호 세종경찰청장

