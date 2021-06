文대통령 "시중금리 상승 가능성 대비해 가계부채 관리대책 세워야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 28일 오후 확대경제장관회의에서 '하반기 경제정책방향'을 논의하며 시중금리 상승 가능성에 대비한 가계부채 관리 대책 마련을 당부했다.

문 대통령은 이날 오후 청와대 본관 1층 세종실에서 확대경제장관회의를 개최하고 "향후 시중금리 상승 가능성에 대비해 가계부채를 안정적으로 관리하기 위한 대책을 세워나가야 한다"고 밝혔다.

실물경제 회복에 따라 한국은행이 연내 금리인상 가능성을 제시함에 따라, 가계부채 관리의 중요성을 강조한 것. 문 대통령은 또 "선제적인 물가안정 노력으로 서민생활의 부담을 완화해야 하며, 특히 추석을 전후해 생활물가가 급등하지 않도록 지금부터 면밀하게 살펴주기 바란다"고도 지시했다.

이날 회의는 문 대통령의 모두발언에 이어 홍남기 경제부총리의 올해 하반기 경제정책방향 보고, 참석자들의 논의 순으로 진행됐다. 모두발언에서 2차 추가경정예산(추경)의 신속한 추진을 강조한 문 대통령은 마무리 발언에서도 "추경안이 국회로 넘어가게 되면, 가급적 신속하게 심의가 이루어질 수 있도록 당정 간에 잘 협력해 주기 바란다"고 당부하고, "정부는 국회에서 통과가 되면 곧바로 집행될 수 있도록 잘 준비해 주기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 올해 상반기 위기상황에서 경제팀의 노고를 치하하고 "우리 경제는 한국판 뉴딜의 추진, 3대 신성장산업 육성, 2050 탄소중립 선언, 조선 해운 재건 등의 방향을 잘 설정했다"며 "사회 포용성을 높여 놓은 것이 코로나 극복에 큰 힘이 되었다"고 말하기도 했다.

회의에 참석한 윤호중 민주당 원내대표는 "확장적 재정정책과 혁신적인 포용전략을 흔들림 없이 추진해 나가야 한다는 점"을 강조하고 "하반기 경제정책도 '모르는 사람의 그늘을 읽고 그것을 해결해 주는' 방향이 되기 바란다"고 말했다.

