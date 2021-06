가스공사, 김해에 첫 수소충전소 운영

[아시아경제 유현석 기자] 한국가스공사는 경남 김해시 안동에 자사 최초로 제조식 수소충전소(김해 수소충전소)를 구축하고 다음달부터 운영한다고 28일 밝혔다.

김해 수소충전소는 김해시 관내 1호로, 가스공사 부산경남지역본부 내에 구축됐다.

환경부·경상남도·김해시가 30억원을 지원하고 가스공사가 30억원을 부담하는 등 총 60억원의 사업비가 투입됐다. 시간당 수소 승용차 10대 또는 수소 버스 2대를 충전할 수 있는 설비를 갖췄으며, 이용자 편의를 위해 연중무휴로 운영된다. 내년 4월부터는 충전소 내 수소 제조설비를 통한 수소가스 자체 생산도 가능해져 외부에서 수소를 구매할 필요가 없는 '온사이트(On-Site)형 제조식 수소충전소'로 탈바꿈한다.

가스공사는 김해 수소충전소를 자체 운영함으로써 주력사업인 천연가스 제조·판매와 더불어 수소사업을 본격적으로 추진하기 위한 발판을 마련하게 됐다. 가스공사 관계자는 "앞으로 수소 생산·도입, 인프라 구축, 유통에 이르는 수소 밸류체인(가치사슬)을 구축해 명실상부한 수소 선도기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.

