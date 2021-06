싸이월드 사진·동영상 내달 5일부터 확인 가능

[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드 측이 내달 5일 오후 6시부터 사진, 동영상, 댓글 등을 확인할 수 있다고 28일 밝혔다.

싸이월드제트 관계자는 "이메일로 신청 받아 진행된 '아이디찾기' 서비스가 7월5일부터 홈페이지내 실명인증을 거쳐 자동으로 찾아주는 방식으로 변경된다"고 말했다.

이용자가 싸이월드 홈페이지에 방문해 로그인하면 복원된 사진, 동영상, 댓글, BGM(배경음악) 수량은 물론 도토리 수량까지 확인할 수 있다.

싸이월드제트에 따르면 회사는 그간 사진 170억장, 동영상 1억5000개의 복원 작업을 진행했다. 복원작업은 증강현실(AR) 전문기업 에프엑스기어가 수행했다.

싸이월드제트는 7월 싸이월드의 베타서비스 실시를 준비하고 있다.

오는 29일 가수 소유가 부른 음원 'Y' 공개를 시작으로 '싸이월드BGM 2021' 프로젝트도 시작한다.

'싸이월드BGM 2021'은 2000년대 싸이월드의 BGM 데이터를 분석해 나온 역대 톱100 곡을 MZ세대가 좋아하는 가수들이 다시 부르는 프로젝트다.

회사측은 "음원은 전 음원사이트에서 공개하고, 관련 뮤직비디오 등 영상콘텐츠들은 싸이월드 공식 유튜브 채널에서 독점 선공개할 계획이다"고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr