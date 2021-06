산청군 1052가구에 한시 생계지원금 지급

가구당 50만원 … 4억2000만원 규모



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 1052가구에 4억2000만원 규모의 한시 생계지원금을 지급한다고 28일 밝혔다.

한시 생계지원 사업은 코로나19로 소득이 감소했으나 기존 복지제도나 다른 코로나 피해지원사업의 혜택을 받지 못한 저소득 가구를 대상으로 가구당 50만원을 지원하는 사업이다.

지급 대상은 올해 소득이 2019~2020년보다 감소했고, 다른 피해지원을 받지 못한 기준중위 소득 75% 이하, 재산 3억원 이하인 가구다.

지원금은 신청 계좌로 일괄 지급된다. 소규모 농어임업인 바우처(30만원) 대상자에게는 50만원의 차액분인 20만원을 지급한다.

산청군은 이번 한시 생계지원 대상자 선정을 위해 지난 5월부터 신청기준 완화, 증빙서류 간소화 등 적극적인 행정에 나섰다. 그 결과 애초 계획했던 1000가구보다 많은 1433가구가 신청했다. 군은 심의를 거쳐 최종 1052가구를 선정했다.

이재근 산청군수는 “소규모 농업인이 많은 우리 군 특성상 바우처 지급 차액을 추가로 지원해 보탬을 드릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 복지 사각지대 등 재난 상황에 놓인 대상자를 적극적으로 발굴하는 등 사회적 안전망 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.

