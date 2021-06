폭스바겐, 2035년 유럽서 내연기관차 생산 중단

미, 중에서도 단계적 생산 중단

[아시아경제 조유진 기자] 독일 폭스바겐그룹이 오는 2035년까지 유럽에서 내연기관차의 생산을 중단하기로 했다.

클라우스 첼머 이사는 27일(현지시간) 독일 일간 뮌흐너 메르쿠르와 인터뷰에서 "2033~2035년 유럽에서 내연기관차 생산을 완전히 중단할 계획이며 여기에는 그룹 계열의 다른 브랜드도 포함된다"고 밝혔다.

그는 "향후 미국과 중국 시장에서도 단계적으로 내연기관차 생산 중단을 확대할 계획"이라며 "아프리카와 남아메리카의 경우, 관련 기반시설 부족과 정치적 여건으로 중단이 더욱 늦어질 것으로 예상된다"고 말했다.

이에 폭스바겐그룹 산하 아우디는 오는 2033년까지 내연기관차 생산을 중단한다고 발표했으며, 미국 포드와 스웨덴 볼보는 2030년부터 유럽 시장에서 전기차만 판매한다고 밝힌 상태다.

다만 내연기관차의 수요가 여전히 높은 점을 감안해 당분간 엔진 기술에 대한 투자는 이어질 것이라고 첼머 이사는 말했다.

각국의 자동차 제조업체들은 유럽연합(EU)으로부터 기후변화 대책 마련에 동참하라는 압박을 받고 있다. EU는 내달 말 2030년 이산화탄소 배출 목표와 규제 관련 새 제안을 발표할 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr