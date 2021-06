폐업 소상공인 보증 '연결', 재기 돕는 '브릿지보증' 7월 시행

[아시아경제 김종화 기자]폐업한 사업자의 보증을 개인보증으로 연결시켜주는 징검다리 보증인 '브릿지보증'이 7월부터 시행된다.

사업장이 폐업한 상태로 개인신용평점이 하위 100분의 95에 해당하거나 연간 소득이 8000만원 이하인 개인을 대상으로 지원하며, 기존 사업자 대출 잔액 범위 내에서 보증한다. 일시상환 방식이 아닌 5년 내 소액 분할상환 방식을 통해 개인의 상환 부담도 최대한 덜어준다.

중소벤처기업부는 지역신용보증재단 보증 지원을 받은 소상공인이 폐업을 하더라도 지속해서 금융지원을 받을 수 있도록 하기 위해 '지역신용보증재단법 시행령' 개정안을 29일부터 시행한다고 밝혔다.

그동안 지역신보에서 사업자보증을 받은 후 폐업한 사람이 만기에 이를 상환하지 못하면 신용도판단정보(신용불량정보)에 등재되는 등 신용도에 부정적 영향이 있어 재도전에 어려움이 있었다.

이를 해결하기 위해 지역신보에서 보증 지원을 받은 소상공인이 폐업후에도 지속적인 금융지원이 가능하도록 보증 대상에 '개인'을 추가한 것이다.

중기부는 지난 3월 금융지원위원회 등 금융권과의 지속적인 소통을 통해 은행에서도 폐업한 사람의 기업 운영자금을 가계자금으로 전환할 수 있도록 조치했으며, 소상공인의 부담이 완화될 수 있도록 금리 상한 설정과 보증서 발급 등을 지속 협의했다.

이를 토대로 '브릿지보증' 상품을 7월에 출시한다. 지원규모는 5000억원이며, 보증기간은 5년 이내에서 1년 단위로 상환기간을 선택할 수 있다. 운영기간은 다음달부터 내년 12월까지며, 전국 16개 지역신용보증재단을 통해 상담과 접수가 가능하다.

노용석 중기부 글로벌성장정책관은 "그간 지역신보의 신용보증 기간 중 폐업한 소상공인이 상환 여력이 없는 경우 신용도판단정보에 등재돼 재기 기회가 상실될 우려가 있었다"면서 "브릿지보증을 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 위기 극복에 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr