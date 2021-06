4대 '서울총괄건축가'에 강병근 건국대 명예교수 위촉

오세훈 시장, 28일 위촉장 수여…시장 직속 비상근직으로 임기 2년 간 활동

공공건축 가치 높이고 수준 높은 도시공간 창출 위해 공간환경 전반 총괄 기획·조정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 강병근 건국대학교 건축대학 명예교수를 4대 ‘서울총괄건축가’로 위촉한다. 오세훈 시장은 28일 오전 시장집무실에서 강병근 신임 서울총괄건축가에게 위촉장을 수여한다.

‘서울총괄건축가’는 서울시 도시건축 정책과 공간환경 사업 전반을 총괄 기획하고 조정하는 민간 전문가다. 어린이집, 복지시설 같은 공공건축물부터 공원, 가로, 조경 같은 시설물에 이르기까지 시민 삶과 맞닿아있는 도시건축·공간 사업을 다룬다.

주요 역할은 서울의 주요 공간환경사업 총괄기획 및 자문 등 사전검토, 서울시 공간환경 관련사업 부서 간 상호 협력 및 조율, 국내외 도시들과의 정보교류 및 협력체계 구축 등 총괄이다.

강병근 신임 서울총괄건축가는 학식과 실무역량을 모두 겸비한 도시건축전문가로 시민 삶과 직결되는 공공건축 및 도시공간의 수준 향상을 뒷받침할 적임자라는 평가를 받는다.

건국대학교 건축공학과를 졸업하고 독일 베를린 공과대학교에서 건축과 공학박사 과정을 수료했다. 다년간 서울시 건축위원회, 도시계획위원회, 공원위원회 등을 역임하며 서울시정에 대한 높은 이해도를 갖고 있다.

특히 장애인, 노인 등 약자를 위한 무장애 건축 연구에 평생을 헌신한 선구자로 1997년 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률' 제정을 이끌었다.

대형 프로젝트를 설계한 인물로도 알려져있다. 대표적으로, 연간 100만 명이 찾는 한려해상공원 외도, 제주 에코랜드, 가평 프랑스문화촌(쁘띠프랑스) 등의 설계를 맡았다.

서울총괄건축가는 시장 직속의 비상근직으로, 주2일 근무한다. 임기는 2년이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr