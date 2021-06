[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오후 대림1동 주민센터 앞에서 열린 대림1동 주민총회에서 참석자들과 인사를 나누웠다.

이날 행사는 대림1동 주민자치회가 만든 2022년 자치계획을 주민과 공유하고 투표를 통해 결정하기 위해 마련됐다.

총 451명이 투표에 참여해 ‘음악의 꽃이 피다, 대림1동 사랑의 음악회’ 와 ‘조롱박 마을게시판’ 등 총 4개 사업을 선정했다.

채현일 영등포구청장은 “지방자치의 힘은 지역에 대한 애정을 가진 주민들의 참여에서 비롯된다”며 “주민총회가 풀뿌리 자치 실현의 교두보로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

