산청군, 서울 국제관광산업박람회 참가 … 우수농특산물 홍보

항노화 웰니스 여행 1번지 산청 전국에 알린다

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 ‘2021 서울국제관광산업박람회’에 참가해 산청한방약초축제와 대표 관광지, 우수농특산물을 홍보했다고 25일 밝혔다.

한국 관광문화발전을 선도하는 국제관광전 전문기업인 ‘코트파’가 주최하는 서울국제관광산업박람회는 27일까지 서울 코엑스에서 개최된다.

박람회는 국내외 관광 홍보는 물론 세계여행정보, B2B 트래블마트, 의료관광 트래블마트 등 관광 관련 콘텐츠를 한자리에서 만나 볼 수 있다.

국내외 관광 관계기관과 전국 지방자치단체, 대사관, 여행사, 템플스테이, 관광기념품업체, 항공사, 호텔·콘도업체 등 200여 개 기업이 참여해 300여 개 부스를 운영하는 등 국내 최대 규모로 진행된다.

군은 항노화 웰니스 여행 1번지를 테마로 지리산 천왕봉과 전통 고택과 옛 담장의 고장 남사예담촌, 산청 황매산, 경호강 래프팅 등 대표 관광지를 널리 알린다.

특히 문화체육관광부 선정 국내 대표 문화관광축제인 산청한방약초축제와 산청약초, 산양삼주, 산청맥주 등 우수한 농특산물 제품도 함께 홍보했다.

비대면 힐링 여행을 즐길 수 있는 대원사계곡 길 생태탐방로와 산청 황매산 탐방로, 생초국제 조각공원, 한국에서 가장 아름다운 마을 제1호 남사예담촌, 웰니스 여행의 메카 동의보감촌 등도 소개했다.

또 건강이라는 관광 추세에 따라 지리산 청정골 산청에서 자란 약재를 활용한 한방약초 손소독제 만들기 체험을 비롯해 남사예담촌에서 접할 수 있는 전통 놀이인 투호 던지기와 왕제기차기 이벤트를 진행해 호응을 얻었다.

오프라인 홍보뿐만 아니라 온라인을 통한 소셜마케팅 이벤트 ‘산청군과 친구가 돼 주세요’도 진행했다.

군 관계자는 “포스트 코로나 시대를 앞두고 어느 때 보다 건강과 치유, 휴식에 관한 관심이 높아지고 있다. 우리 산청군은 다채롭고 특색 있는 우수한 관광자원을 갖추고 있어 경쟁력이 높다”며 “앞으로도 산청 항노화 웰니스 여행의 인지도를 높여 관광객을 유치하기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

