[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 이준석 국민의힘 당 대표가 25일 봉하마을을 방문해 故 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.

