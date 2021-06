[문호남의 찍고 쓰고]'마지막 의경이 되기 위해'

오는 2023년 의무경찰제도 완전 폐지를 앞두고 마지막 의경 선발시험이 25일 서울 중구 서울경찰청 기동본부에서 열렸다. 마지막 시험에 총 1만336명이 지원했다. 이 중 329명을 선발한다. 부문별로 보면 일반 의경이 35.3대1, 특기의경(대형운전·조리·의무)이 7.9대1의 경쟁률를 보였다.

선발된 인원은 오는 10~11월에 1141기, 1142기로 나눠 입영한다. 마지막 기수인 1142기는 의무경찰이 최종 폐지되는 2023년 5월에 전역한다. 의경 선발시험은 1982년 11월 제1차 선발시험이 실시된 이후 올해까지 40여년간 총 378차례 실시됐다. 의무경찰 감축·폐지에 따라 이들이 맡던 집회시위 대응, 주요시설 경계·거점 근무 등 임무는 경찰관 기동대, 청사방호 인력 등이 대체할 예정이다.

40여년의 역사를 마칠 마지막 의경들의 건투를 빈다. 현장의 사진을 모아본다.

/사진·글=문호남 기자 munonam@

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr