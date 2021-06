카드사노동조합협의회 출범…"수수료 인하·빅테크 편향정책 바로잡아야"

7개 카드사 노조 협의회 출범

[아시아경제 기하영 기자]국내 7개 카드사 노동조합으로 구성된 '카드사노동조합협의회'가 출범했다. 올해 가맹점수수료 재산정을 앞두고 또 다시 수수료인하 목소리가 나오는 가운데 협의회는 '보여주기식 인하' 대신 근본적인 해결책을 마련해야한다고 지적했다.

카드사노동조합협의회는 25일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 공식 출범식을 개최했다. 이 자리에는 롯데·신한·우리·하나·현대·비씨·KB국민카드 등 7개 카드사 노조 관계자를 비롯해 김병욱, 박용진, 이용우 더불어민주당 의원 등이 참석했다.

정종우 카드사노동조합협의회 의장은 대회사에서 "카드 노동자의 고용안정과 권익향상, 카드산업의 지속 발전을 위해 모였다"며 "영세·중소 사업자를 위한 실효성 있는 정책을 제안하고, 빅테크·핀테크 업체 위주의 디지털금융 정책을 바로 잡아 모두에게 공정한 시장경제 실현을 목표로 하고 있다"고 말했다. 앞서 카드사 노조들은 2018년에도 정부의 카드수수료 개편방안 발표와 관련해 함께 목소리를 모은 바 있다.

이날 출범한 카드사노동조합협의회는 올해 예정된 가맹점수수료 재산정과 관련해 정부와 정치권의 보여주기식 정책의 폐해를 꼬집었다. 정 의장은 "정부와 정치권은 선거 때마다 선심성 공약으로 카드수수료 인하를 남발했고, 카드수수료 인하에 대한 부담은 결국 카드 노동자에게로 전가돼 인력감축과 비용절감 등 구조조정에 가까운 고통을 겪고 있다"며 "영세·중소 상공인들의 어려움도 커지면 커졌지, 카드수수료가 인하됐다고 나아진 것은 없다"고 지적했다. 그러면서 "보여주기식 정책이 아닌 근본적인 문제해결을 위한 대안들을 고민해야 할 때"라며 "카드 수수료 인하를 멈추고 정부가 결정하는 현행 적격비용 산정 제도를 중단해야 한다"고 주장했다.

이와 함께 네이버, 카카오페이 등 빅테크 업체와의 경쟁을 앞두고 기울어진 카드산업 생태계에 대해서도 우려를 표했다. 정 의장은 "빅테크·핀테크에게만 각종 예외를 인정해주는 편향적 정책을 고쳐 기울어진 운동장이 돼버린 지불결제시장의 균형을 바로 잡아야 한다"고 강조했다.

