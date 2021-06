코스피 3300 유지.. 삼성전자 4거래일 연속 상승

[아시아경제 황준호 기자] 25일 코스피가 사상 최초로 3300을 넘어선 가운데, 상승 폭이 점차 커지고 있다.

10시40분 현재 코스피는 26.83(0.82%) 오른 3312.93을 기록하고 있다. 코스피는 이날 장 초반 3300선을 넘어섰다. 지난 1월11일 이후 114일만에 첫 3300선 돌파다. 장중 처음으로 3000을 넘어선 1월6일 이후로도 6개월이 채 걸리지 않았다.

그간 상승장의 주역이었던 개인이 4344억원 이상 순매도를 하며 차익실현에 치중하는 가운데, 외국인이 1892억원대, 기관이 2496억원대 순매수로 쌍끌이 장세를 연출했다. 전체 종목 중에서는 665개 주가 상승했으며 174개 주는 떨어졌다.

부동의 대장주 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 6,825,870 전일가 81,200 2021.06.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종 close 는 4거래일 연속, 시가총액 2위 SK하이닉스가 3거래일 연속 상승하며 지수를 견인하고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 6,825,870 전일가 81,200 2021.06.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종 close 는 0.62% 오른 8만1700원을, SK하이닉스는 1.98% 오른 12만8500원을 가리키고 있다. 업종별로는 운수창고(3.75%), 건설(2.11%), 금융(1.66%), 유통(1.38%) 등의 업종이 강세다.

조 바이든 미국 대통령의 인프라 사업 예산에 대한 첫 합의안이 도출되면서 미 증시도 사상 최고치를 기록한 가운데, 위험자산에 대한 투자심리가 우리나라 증시에도 불 붙는 모습이다.

국내 인프라 관련 종목들도 강세를 나타냈다. 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 56,400 전일대비 2,200 등락률 +4.06% 거래량 1,196,110 전일가 54,200 2021.06.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 힐스테이트 새 디자인 ‘Gen Z 스타일’ 개발현대건설, 건설현장에 무인 로봇 도입 "품질·안전 혁신"동부건설 "GTX C노선 현대건설 컨소시엄 참여…우선협상대상자 선정" close (3.97%)과 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 47,800 전일대비 950 등락률 +2.03% 거래량 311,362 전일가 46,850 2021.06.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]바이든 행정부의 인프라 예산 타결…관련주 상승세[ESG 경영시대]두산그룹, 주력 계열사 친환경 사업 매진[클릭 e종목] “두산, 10년만의 대전환기 맞아” close (2.35%), 포스코강판 포스코강판 058430 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 4,000 등락률 +5.17% 거래량 1,581,760 전일가 77,300 2021.06.25 11:14 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]바이든 행정부의 인프라 예산 타결…관련주 상승세“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close (6.21%) 등이 강세를 나타내고 있다.

코스닥도 1.35(0.13%) 오른 1013.97에 장을 시작해 9시40분 현재 1018.39을 가리키고 있다.

한지영 키움증권 전략시황 담당 연구원은 "미 연방준비제도의 정책 불확실성 소화, 바이든 행정부의 인프라 투자 기대감 재부각 등이 위험자산선호심리를 개선시키고 있다"며 "지수 관점에서는 차익실현압력으로 인한 증시의 방향성 전환 가능성은 크지 않을 것으로 전망된다"고 진단했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr