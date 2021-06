[아시아경제 박지환 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 3,500 등락률 +1.62% 거래량 31,398 전일가 216,000 2021.06.25 10:56 장중(20분지연) 관련기사 보험사 주담대 금리 일제히 상승…"은행 대신 몰리던 수요 줄 듯"삼성화재, 암 치료부터 회복까지 'The 힘이 되는 암보험' 출시최영무 삼성화재 대표, 신입사원들과 온라인 토크콘서트 가져 close 는 25일 비영리법인인 삼성화재주식회사 사내근로복지기금에 금전 100억원을 증여한다고 공시했다. 이는 지난해 사업연도말 자산총액 대비 0.01% 규모다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr