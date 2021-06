'2021년 경상남도 자원봉사대축제' 개최

경남자원봉사센터, 6월부터 9월까지 자원봉사 집중활동기간 지정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도자원봉사센터에서는 올해 6월부터 9월까지를 '안부 묻는, 안전한, 안심하는 경남 만들기'를 구호로 2021년 경상남도 자원봉사대축제를 개최한다.

경상남도 자원봉사대축제는 이그나이트×경남대회, 자원봉사활동 프로그램 경진대회, 띵동! 찾아라 경남 안녕 이야기 등 자원봉사 축제로 진행된다.

'경상남도 자원봉사활동 수기 공모전'은 도내 자원봉사활동 수기를 통해 우수 사례를 발굴하고 수상작을 선정한다.

'자원봉사 이그나이트×경남대회'는 자원봉사자들이 직접 무대에 서서 자원봉사활동에 불을 붙이기(이그나이트, ignite) 위한 감동과 열정의 사례를 발표할 예정이다.

'자원봉사활동 프로그램 경진대회'는 지역사회 우수한 자원봉사활동 프로그램을 발굴하는 대회다.

올해 1월부터 7월까지의 자원봉사활동을 정리해 8월 2일부터 13일까지 접수할 수 있다. 심사를 통해 총 30개 팀을 선발, 시상할 예정이다.

'띵동! 찾아라 경남 안녕 이야기'는 자원봉사활동, 자원봉사 정보 제공과 다양한 자원봉사활동 이야기를 영상으로 제작해 공유할 계획이다.

참가 신청 방법 등 자세한 사항은 경상남도자원봉사센터 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

