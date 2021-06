서대문구 협치의제 온라인으로 우선순위 정한다

30일 '공론의 장' 개최 이어 7월7일까지 13개 의제 투표 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 30일 오후 4시부터 6시까지 ‘2022 협치의제’ 우선순위 선정을 위한 공론의 장 ‘일취월장’을 개최한다.

주민들이 사회적 거리두기를 지키면서 편리하게 참여할 수 있도록 온라인(서대문구청 유튜브 생방송)으로 열린다.

구는 올 3월 한 달간 지역문제에 대해 자유롭게 토론하는 소규모 온라인 공론의 장을 경제산업, 교육문화, 기후환경, 보육, 제도행정 등 분야별로 진행, 협치의제 41개를 발굴했다.

이어 협치분과위원회별 논의와 전문가 및 부서 검토를 거쳐 지난달 최종 13개를 2022년도 주요 의제로 선정했다.

이날 첫 섹션에서는 ▲생활권 자원봉사 거점 동 캠프 역량 강화 ▲인권주민회의 내실화 ▲장애인과 비장애인의 자연적 관계망 구축 ‘서대문 스몰 스파크’ ▲서대문 마을의 기록 보존 사업에 대해 발표와 질의응답이 이뤄진다.

두 번째 섹션에서는 ▲소통과 세대 공감 프로젝트, 작은 도서관 ▲저층주거지 에너지 절감 효율화 ▲대학교 에너지 절감 효율화 ▲2050 탄소중립을 위한 에너지 절약운동 ▲제로웨이스트 ? 다회용 컵 공유 기반 구축 사업을 다룬다.

세 번째 섹션에서는 ▲장애인 이동권 확보를 위한 이동식 경사로 설치 ▲도시 농부들의 키친가든 ▲청소년 성인지 감수성 점핑 업 ▲플라스틱 장난감 리사이클링 문화 조성을 주제로 논의가 이어진다.

제안 발표는 서대문구 협치분과별 위원들이 맡는다. 주민들은 누구나 자유롭게 실시간 댓글을 통해 협치의제들에 대해 질문할 수 있다.

구는 각 섹션을 전후해 ‘서대문 협치 퀴즈’를 진행하고 응답자 가운데에서 선정해 기프티콘을 증정한다.

‘2022 협치의제’에 대한 최종 선호도는 구민 온라인 투표를 통해 확인한다.

서대문구민 누구나 참여할 수 있으며, 희망자는 6월 30일 ‘일취월장’ 종료 시점부터 7월7일 오후 6시까지 인터넷이나 스마트폰으로 엠보팅에 접속해 전화번호 인증 후 투표하면 된다.

개인마다 13개 사업 가운데 선호하는 협치의제 5개를 선택하도록 돼 있다. 구는 투표자 가운데 추첨을 통해 소정의 경품을 증정할 예정이다.

구는 선호도 투표 결과를 바탕으로 민관 숙의를 통해 사업계획을 보완하고 서울시 협의조정과 서대문구 협치회의 승인을 거쳐 2022년도 서울시 지원 예산 범위 내에서 각 사업을 추진한다.

문석진 서대문구청장은 “2022 협치의제 우선순위 선정을 위한 온라인 엠보팅 투표와 실시간 온라인 공론의 장에 주민 분들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr