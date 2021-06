안철수 "대한민국 안보 직결 'X파일' 北 넘겼다면 '허당안보'"

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대표는 25일 "최근 정치권에서 근거가 불분명한 X파일이 화제가 되고 있다"면서 "정작 대한민국 안보와 직결된 진짜 'X파일'을 국민 혈세를 지원 받은 시민단체가 북한에 넘기고 있었다면 완전 허당안보, 허당정부"고 비판했다.

6·25 전쟁 71주년을 맞아 안 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "국가보안법 위반 혐의로 구속된 피의자가 소속된 시민단체가 최근까지 문재인 정부 통일부에서 지원금을 받았다"며 "그런데도 정부는 제대로 된 해명도, 사과도 하지 않고 있다"고 지적했다.

안 대표에 따르면 최근 한 시민단체 간부가 북한 공작원의 지령을 받고 국내 정보를 북한에 보낸 혐의로 구속됐다. 국가보안법 위반 혐의로 구속된 피의자는 주체사상이나 북핵을 옹호하는 이적 표현물을 제작함 혐의도 받고 있다. 해당 피의자가 소속된 시민단체는 통일부 지원금도 받고 있었다.

안 대표는 "정부는 이적단체 지원에 대한 공식 사과와 함께 지원 경위를 설명하고 재발방지책을 제시해야 한다"면서 "안보에 여야, 진보 보수가 따로 있을 수 없다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr