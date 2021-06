네이버에 이어 크래프톤도 직장 갑질…"1평 전화부스서 업무·식사하라"

[아시아경제 강나훔 기자] 유가증권시장 상장을 앞둔 크래프톤에서 '직장 내 괴롭힘' 사건이 발생해 관계 당국과 사측이 진상 조사에 들어갔다.

24일 게임업계에 따르면 최근 크래프톤 직원 일부가 A 유닛장과 B 팀장으로부터 지속적인 '직장 내 괴롭힘'을 당했다며 사내 인사팀에 고충 신고를 했다.

이들 중 일부는 변호사를 선임해 이런 내용을 서울동부고용노동지청에 우편으로 신고했으며, 지난해 10월 조직 개편으로 두 사람이 상관으로 부임하면서 지속적인 고통을 겪었다고 진술한 것으로 전해졌다.

특히 A 유닛장은 지난 4월 코로나19가 확산하자, 한 직원에게 1평짜리 전화부스로 출근해 업무와 식사를 해결하라고 지시한 것으로 알려졌다. B 팀장은 한 직원과의 면담에서 윗선과의 친분을 과시하며 "내가 마음만 먹으면 당신을 일하는 동안 숨 막히게 만들 수 있다"고 압박한 것으로 전해졌다.

고충 신고를 접수한 회사 측은 외부 노무사를 통해 자체 조사에 나섰다. 근로기준법에 따르면 직장 내 괴롭힘 신고가 접수되면 사측은 지체 없이 사실확인을 위한 조사를 실시해야 한다.

크래프톤 관계자는 "피해를 호소한 직원에게 유급휴가를 줘 공간적으로 분리시켰다"라며 "현재는 한쪽 구성원의 입장만 나온 상태로, 조사가 완료 되면 적절한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

