[아시아경제 이창환 기자] 나루히토(德仁) 일왕이 도쿄올림픽 개최로 코로나19가 확산하지 않을까 우려하고 있을 것이라고 일본 왕실 업무를 담당하는 궁내청의 니시무라 야스히코 장관이 24일 밝혔다.

교도통신에 따르면 니시무라 장관은 이날 정례 기자회견에서 도쿄올림픽·패럴림픽에 대한 일왕의 인식과 관련해 "폐하는 지금의 코로나19 상황을 매우 심려하고 계신다"며 "개최가 감염 확산으로 이어지지 않을까 염려하고 계신다고 배찰(아랫사람이 윗사람의 생각을 추측하는 것)하고 있다"고 말했다.

나루히로 일왕이 올림픽을 계기로 코로나19가 확산하지 않을까 걱정하고 있을 것이라고 니시무라 장관이 짐작해서 말한 셈이다.

나루히토 일왕은 도쿄올림픽과 패럴림픽 두 대회의 명예총재를 맡을 것으로 알려졌다. 일왕이 개막식에 참석해 개회를 선포하는 방안도 검토되고 있다고 교도통신은 전했다.

