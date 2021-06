[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 구글과 인앱 결제 '반값 수수료' 계약을 체결했다는 보도에 대해 부인했다.

네이버는 24일 입장문을 내고 "네이버가 최근 결제 수수료를 30%에서 15%로 낮추는 '반값 수수료' 계약을 체결한 것으로 확인됐다는 내용은 사실과 다르다"고 밝혔다.

이날 한 언론은 구글의 인앱결제 강제 정책을 '갑질'이라며 비판해 온 네이버가 구글과 물밑 협상을 벌이고 '구글플레이 미디어 경험 프로그램'(Play Media Experience Program) 참여를 위한 계약을 체결했다고 보도했다.

네이버는 "구글과 이와 관련한 어떠한 계약도 체결한 바 없다"고 했다.

