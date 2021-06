[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안군보건소는 '함안군 걷기운동 연합회 걷기 역량 강화 3차 교육'을 지난 23일 가야읍 검암생활체육공원 농구장 일원에서 개최했다.

이번 행사는 군민 걷기 활동 실천 기회를 확대하는 계기를 마련하기 위함이다.

이날 교육은 군 걷기 운동 연합회 회원, 주민 등 80여명이 참석했다.

걷기는 당일 우천으로 인한 참석자들의 안전 문제로 애초 계획했던 검암산 둘레길 코스를 변경해 검암생활체육공원 농구장에서 출발해 아라길을 걷는 코스로 실시됐다.

보건소 관계자는 "올 하반기에는 신규 걷기 운동지도자 양성 교육 및 기존 걷기 운동지도자 심화 교육을 계획 중이다"며 "군민들의 생활 속 걷기 활성화를 장려하고 걷기 인식 개선을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

