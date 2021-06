에넥스, '2021 대한민국 동행세일' 동참

다음달 11일까지 에넥스몰 인기품목 최대 50% 할인

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스가 다음달 11일까지 진행되는 '대한민국 동행 세일'에 동참한다고 24일 밝혔다. 행사는 공식 온라인스토어 에넥스몰에서 진행되며 침대, 붙박이장, 화장대, 소파 등 다양한 카테고리에서 할인혜택을 제공한다.

행사 제품은 △르메종 LED 호텔형 침대 △르메종 붙박이장 △레오 무광 화이트 붙박이장 △로렌 원슬라이딩 중문 △더스퀘어 6인용 이태리세라믹식탁 △몬타나 4인 이태리 천연 소가죽 면피 소파 △앤더슨 멀티콘센트 수납 책상 등이 포함된다. 동행세일과 관련한 자세한 내용은 에넥스몰에서 확인할 수 있다.

에넥스 관계자는 "코로나19로 어려운 시기 소비자들에게 합리적인 쇼핑의 기회를 제공하고자 '2021대한민국 동행세일'에 동참하게 됐다"면서 "이번 행사 기간 동안 다양한 카테고리에서 특별 할인가를 제공하니 좋은 쇼핑의 기회로 삼길 바란다"고 전했다.

에넥스는 이와함께 오는 30일까지 창립 50주년을 맞아 '50주년 기념 고객 감사 특별 이벤트'를 진행한다. 해당 이벤트에서는 주방 및 붙박이장 무료교체 이벤트부터 구매 금액대별 사은품 지급까지 파격 혜택을 만나볼 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr