밀양시, 사유림 산림경영계획 작성사업 추진 … 100㏊ 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 사유림 대상으로 산림경영계획을 무료로 작성해주는 사업을 한다고 24일 밝혔다.

산림경영계획은 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’ 규정에 따라 산림을 효율적으로 경영하고자 실시되는 것으로 조림, 숲 가꾸기, 임목 생산, 임업 생산기반시설, 소득사업 등 지속적인 산림경영을 위한 10년 단위의 종합경영계획이다.

계획 작성은 산주 또는 산림기술자가 작성해야 하며, 이번에 선정된 산림 100㏊에 대해서는 시가 직접 산림기술자에게 의뢰하고 작성 비용을 전액 부담한다.

대상지는 독림가·임업후계자 소유산림, 대리경영 산지, 경제림육성단지 등을 우선 선정하며 밀양시 산림조합 또는 해당 읍·면·동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

오흥쾌 밀양시 산림녹지과장은 “이번 사업으로 산림 인프라를 구축하고 사유림 산주의 참여 및 관심 유도로 산림경영이 활성화 될 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr