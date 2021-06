오세훈표 사업 두고 서울시-시의회 충돌…오세훈 "'계층이동 사다리' 복원해야…도와달라"

24일 오전 시의회 예결위 찾아 추경안 처리 요청…"교육대계에 여야 없지 않나"

[아시아경제 임철영 기자] "서울시의회에서 문제가 된 서울시 사업들은 계층이동 사다리 복원과 관련된 사업이다. 더불어민주당의 가치와도 부합한다고 생각한다. 복지, 교육, 일자리, 주거 등 4가지 분야가 맞물려 돌아가도록 하겠다."

서울시의회가 서울시가 제출한 추가경정예산안 중 오세훈표 정책에 제동을 걸고 나선 가운데 오 시장이 24일 오전 예정에 없던 긴급 기자브리핑을 열고 이 같은 입장을 내놨다. 오 시장은 긴급 브리핑에 앞서 추경안을 심의하고 있는 서울시의회 예산결산특별위원회를 찾아 추경안을 원안대로 통과시켜 달라는 요청을 하기도 했다.

시의회는 준비가 미흡하다면서 서울형 교육플랫폼인 '서울 런' 구축 예산 48억원, 서울형 헬스케어 시스템 구축 47억원, 청년 지원사업 3억원, 서울형 공유어린이집 4억원 예산을 전액 삭감했다. 또한 오 시장이 전담 조직까지 만들어 추진하고 있는 1인가구 지원사업 예산 28억원 중 20억원을 깎았다.

오 시장은 "선거 때부터 공정과 상생을 강조했고 저의 숙제이기도 하다. 공정과 상생의 사회를 만드는 게 목표가 돼야 한다"면서 "코로나 이후 소상공인, 골목상권 등의 상황을 생각하면 계층 이동 사다리 복원을 가장 절실한 정책 과제"라고 강조했다.

그러면서 "서울형 교육플랫폼 구축은 사교육비 부담 등이 가중되고 있고 강남과 비강남의 격차가 벌어지고 있는 상황에서 사교육비를 줄이고 교육격차를 해소하기 위한 사업"이라면서 "시의회 예결위를 방문해 간곡하게 부탁을 드렸다. 교육대계에는 여야가 없다"고 덧붙였다.

아울러 오 시장은 예산이 전액 삭감된 서울형 헬스케어 시스템 구축, 청년 지원사업, 서울형 공유어린이집 등 사업에 대해서도 원안대로 통과시켜 줄 것을 시의회에 요청했다고 밝혔다.

그는 "시의회 의원들이 우려하는 것을 잘 알고 있고 최대한 성실하게 설명하겠다"면서 "올해 하반기가 해당 사업들의 시금석이 될 수 있도록 시의회 처리를 요청했다"고 말했다.

