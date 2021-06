"소녀시대·레드벨벳이 아바타로"…카이스트-SM엔터, '메타버스' 구축한다

23일 업무 협약 체결, 소녀시대 레드벨벳 등 SM엔터 소속 연예인 아바타 활동 가상 세계 만들기로

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST)가 레드벨벳, 소녀시대, 슈퍼주니어 등 주요 아이돌 스타들이 팬들과 만나고 활동하는 '메타버스(가상 세계)' 구축에 나선다.

KAIST는 지난 23일 오후 대전 본원 제1 회의실에서 국내 대형 연예기획사 중 한 곳인 SM엔터테인먼트와 메타버스 연구를 위한 업무 협약을 체결했다. 양 측은 콘텐츠ㆍ인공지능ㆍ로봇 등의 분야에 관한 기술, 디지털 아바타 제작 관련 공동 프로젝트, 컬처 테크놀로지(Culture Technology) 관련 공동 학술 연구 등의 분야에서 협력할 계획이다.

특히 KAIST 문화기술대학과의 공동 연구를 통해 아바타를 활용한 메타버스 공연 기술 연구를 중점적으로 수행할 예정이다. 즉 SM엔터테인먼트 소속 주요 아이돌 스타들이 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 3차원(3D) 등 첨단 기술들이 동원돼 구축된 가상 세계에서 공연과 팬미팅 등 각종 활동을 펼치며 팬들과 호흡할 수 있는 온라인 플랫폼을 구축한다.

메타버스는 코로나19의 세계적인 대유행 디지털 시대의 최전선으로 떠오르고 있다. 연예계도 비대면 공연을 발 빠르게 선보이며 새로운 공연 예술의 형태로 메타버스를 적극 활용하는 추세다. 10~20대 등 메타버스의 소비층은 스크린, TV, 공연장과 같은 수단이 물리적(Physically)으로 존재하지 않아도 현실에서 경험하는 일들을 가상세계로 옮겨와 즐기고 있다.

앞으로 KAIST는 가상세계를 실제와 같이 정교하게 재현하고 구동하기 위한 첨단 기술을 제공한다. 여기에 글로벌 한류를 이끌어온 SM엔터테인먼트의 프로듀싱 및 콘텐츠 기획 능력을 융합해 미래의 주요한 성장 동력으로 꼽히는 메타버스 분야의 주도권 선점하겠다는 목표다. 셀럽(유명인)과 아바타라는 두 가지 요소가 미래 엔터테인먼트 시장의 핵심 요소가 될 것이라는 판단에서다. KAIST는 이를 통해 여러 아바타가 더 나은 능력을 가지고 관계를 맺고 소통하는 초거대 버추얼 세상을 준비하기 위해 콘텐츠ㆍ인공지능ㆍ로봇 등에 관한 연구 협력도 심화해나갈 예정이다.

이수만 총괄 프로듀서는 "한국 엔터테인먼트 산업을 이끌어온 SM엔터테인먼트는 미래의 콘텐츠를 만드는 동력을 을 것"이라며 "KAIST와 SM이 함께 인류의 미래의 삶에 기여하는 퍼스트 무버(First Mover)가 될 것을 확신한다"고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 "전 세계인의 마음의 사로잡은 SM엔터테인먼트의 문화적 상상력이 KAIST의 우수한 기술력과 만난다는 얘기"라며 "미래 엔터테인먼트 시장은 물론 공학 기술 발전에도 기여하는 거대한 창의의 산물로 완성되길 바란다"고 기대했다.

