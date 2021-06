한화손보, 서울 초등학생 대상 보행안전교육 실시

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,645 전일대비 35 등락률 +0.76% 거래량 188,936 전일가 4,610 2021.06.24 10:44 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한화손보, 하반기 성장 속도 더 빨라진다...목표가 7%↑"한화손보, 캐롯손보 유상증자 참여…지분율 56.6%로 확대 한화손보, 노후보장에 상조까지 '참편한 웰라이프&엔딩보험' close 은 24일 서울 금천구 영남초등학교 5~6학년 학생들을 대상으로 아이즈업 보행안전교육을 진행했다고 밝혔다.

한화손보는 지난해부터 서울 지역 초등학생을 대상으로 보행중 스마트폰, 무선이어폰 등 전자기기를 사용하다 발생할 수 있는 교통, 상해 등 안전 사고를 예방하기 위한 교육을 진행해오고 있다. 한화손보 봉사단은 학생들에게 시야각 변화나 청각측정, 횡단보도 체험 등 보행체험 안전키트를 이용해 교육했다.

한화손보 관계자는 "보행중 스마트폰의 무분별한 사용으로 발생하는 안전 사고 또한 사회문제로 대두되고 있는 상황"이라며 "어린이들에게 올바른 보행 습관을 가르치고 일명 스몸비(스마트폰과 좀비의 합성어) 현상으로 발생할 수 있는 교통사고를 경감하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr