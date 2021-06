위메프, 'VIP전용관' 오픈…"인터넷 최저가보다 30% 싸다"

이달 초 선보인 VIP 전용행사 'VIP클럽데이'에 이어 VIP 혜택 강화

VIP전용관 전 상품 인터넷 최저가 대비 최대 30% 파격 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 무료 멤버십 VIP클럽 회원을 위한 'VIP전용관' 서비스를 시작한다고 24일 밝혔다. 매월 하루 진행하는 'VIP클럽데이'에 이어 VIP클럽 회원 대상 혜택을 강화한 것.

VIP전용관은 위메프 무료 멤버십 VIP클럽 회원만 쇼핑할 수 있는 전용 쇼핑관으로, 상시 운영한다. VIP클럽 회원은 마이페이지 내 VIP전용관 안내 배너를 통해 입장 가능하다. 모든 상품은 인터넷 최저가 대비 최대 30% 할인된 가격에 판매하며 무료 배송한다.

VIP전용관에서는 가전·식품·여행·패션 등 다양한 카테고리 상품을 판매한다. 최근 이용자들의 요청이 많았던 '즉시 승급' 제도도 도입했다. 쇼핑 금액(30만원), 또는 횟수(5번)를 충족하면 다음달까지 기다리지 않고 바로 VIP클럽 회원이 된다.

앞으로 VIP클럽 회원들은 ▲VIP전용관 ▲월 12만원 상당 쿠폰 ▲제휴카드 사용 시 최대 5% 위메프 포인트 적립 ▲150만개 생필품 대상 가격 보장 쿠폰 ▲VIP클럽데이 ▲VIP전용딜 등 혜택을 누릴 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr